Bali Masih Diguyur Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang, Cek Wilayah Ini!

Rabu, 11 Februari 2026 – 06:37 WIB
Bali Masih Diguyur Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang, Cek Wilayah Ini! - JPNN.com Bali
Pemotor memakai jas hujan melintas di Jalan Bypass Soekarno, Tabanan saat hujan lebat turun. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca buruk di sejumlah wilayah di Bali pada periode 10 – 12 Februari 2025.

BMKG memperkirakan Rabu hari ini (11/2) cuaca ekstrem didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.

Level waspada yang ditandai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur Jembrana, Buleleng, Tabanan, Badung, Denpasar, Bangli, Gianyar, Klungkung dan Karangasem.

Khusus untuk wilayah Karangasem potensi disertai dengan petir menggelegar.

BMKG juga meminta masyarakat agar mewaspadai potensi angin kencang hari ini di Badung dan Klungkung.

Berdasarkan kondisi sinoptik, pola angin di perairan utara dan selatan Bali umumnya bergerak dari arah barat-utara dengan kecepatan angin diperkirakan hingga 25 knot atau sekitar 46 kilometer per jam.

Suhu udara berkisar 23 hingga 30 derajat celsius dengan kelembapan berkisar 76 – 99 persen.

Berdasarkan kondisi sinoptik, pola angin di perairan utara dan selatan Bali umumnya bergerak dari arah barat-utara dengan kecepatan angin diperkirakan hingga 25 knot atau sekitar 46 kilometer per jam.

BMKG memperkirakan Rabu hari ini (11/2) cuaca ekstrem didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.
