Selasa, 10 Februari 2026 – 20:48 WIB
Koster Minta Ekonomi Kerthi Bali Dijalankan Serius, Optimistis Berdaulat Pangan - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/02). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menegaskan penerapan Ekonomi Kerthi Bali menjadi fondasi utama agar Pulau Dewata mampu berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan.

Hal tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/02).

Menurut Koster, pembangunan ekonomi Bali harus berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur dan dijalankan secara konsisten dari hulu hingga hilir.

Baca Juga:

“Di hulu, pemerintahan membuat regulasi yang memihak kepada IKM/Koperasi lokal sebagai penggerak perekonomian Bali.

Di hilir juga dipastikan bahwa IKM/Koperasi juga menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat yang membeli juga benar-benar produk lokal.

Karena perputaran ekonomi di Bali itulah yang akan membuat ekonomi Bali bisa berdikari,” kqtq Gubernur Koster.

Baca Juga:

Karena dasar itulah ia mengemukakan pentingnya membangun strategi ekonomi Bali yang terintegrasi antara kebijakan makro dan penguatan ekonomi mikro.

UMKM, IKM, dan koperasi harus terus diperkuat sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

Menurut Koster, pembangunan ekonomi Bali harus berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur dan dijalankan secara konsisten dari hulu-hilir
