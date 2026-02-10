JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 90 Ribu Warga Bali Dicoret dari PBI JK Pusat, Dinsos Siapkan Reaktivasi

90 Ribu Warga Bali Dicoret dari PBI JK Pusat, Dinsos Siapkan Reaktivasi

Selasa, 10 Februari 2026 – 10:54 WIB
90 Ribu Warga Bali Dicoret dari PBI JK Pusat, Dinsos Siapkan Reaktivasi - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan BPJS Kesehatan. Foto: dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar baik untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) APBN yang dinonaktifkan pusat.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bali PBI JK APBN yang tidak lulus ketika aktivasi ulang akan dibayarkan dari APBD.

“Nanti akan ditanggung oleh PBI JK-APBD,” ujar Kepala Dinsos P3A Bali AA Sagung Mas Dwipayani di Denpasar, Senin (9/2).

Baca Juga:

Jumlah masyarakat Bali yang masuk PBI JK aktif sebanyak 785.433 orang dan yang dihapus Kementerian Sosial 90.631 orang.

Kepala Dinsos P3A Bali menjelaskan berdasarkan surat edaran dari kementerian, masyarakat yang dicoret kepesertaannya sudah mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Mereka yang ditanggung negara hanya yang berada dalam desil 1-5 atau dikategorikan sebagai masyarakat miskin dan rentan miskin.

Baca Juga:

Oleh karena itu, masyarakat Bali tidak perlu khawatir di tengah kegaduhan dinonaktifkannya mereka sebagai PBI JK.

Pasalnya, Dinas Sosial di kabupaten/kota se-Bali sudah menyiapkan opsi-opsi.

Jumlah masyarakat Bali yang masuk PBI JK aktif sebanyak 785.433 orang dan yang dihapus Kementerian Sosial 90.631 orang.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBN APBD Dinsos P3A Bali Dinsos Bali pemprov bali Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Suporter Minta Johnny Jansen Tiru Arema FC untuk Bungkam Persija, Simpel - JPNN.com Bali

    Suporter Minta Johnny Jansen Tiru Arema FC untuk Bungkam Persija, Simpel

  2. Bernardo Tavares Puji Alfan Suaib Gacor di Laga Debut, Contoh Ideal Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Puji Alfan Suaib Gacor di Laga Debut, Contoh Ideal Pemain Muda

  3. Debut Manis Gustavo Fernandes Bantu Persebaya Bekuk Bali United, Kokoh - JPNN.com Bali

    Debut Manis Gustavo Fernandes Bantu Persebaya Bekuk Bali United, Kokoh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU