JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal Pemadaman Listrik Selasa (10/2): Sanur, Tabanan, Denpasar & Bali Timur

Jadwal Pemadaman Listrik Selasa (10/2): Sanur, Tabanan, Denpasar & Bali Timur

Selasa, 10 Februari 2026 – 08:38 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik Selasa (10/2): Sanur, Tabanan, Denpasar & Bali Timur - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas PT PLN Unit Induk Distribusi Bali memperbaiki jaringan listrik di wilayah Bali. ANTARA/HO-Humas PLN UID Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Selasa hari ini (10/2) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Selasa hari ini (10/2):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jadwal Pemadaman Listrik Bali pemadaman listrik Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini PLN PT PLN Persero Bali bali timur sanur tabanan Denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Suporter Minta Johnny Jansen Tiru Arema FC untuk Bungkam Persija, Simpel - JPNN.com Bali

    Suporter Minta Johnny Jansen Tiru Arema FC untuk Bungkam Persija, Simpel

  2. Bernardo Tavares Puji Alfan Suaib Gacor di Laga Debut, Contoh Ideal Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Puji Alfan Suaib Gacor di Laga Debut, Contoh Ideal Pemain Muda

  3. Debut Manis Gustavo Fernandes Bantu Persebaya Bekuk Bali United, Kokoh - JPNN.com Bali

    Debut Manis Gustavo Fernandes Bantu Persebaya Bekuk Bali United, Kokoh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU