JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Selasa (10/2): Tak Baik Menikah, Cocoknya untuk Menanam

Kalender Bali Selasa (10/2): Tak Baik Menikah, Cocoknya untuk Menanam

Selasa, 10 Februari 2026 – 05:36 WIB
Kalender Bali Selasa (10/2): Tak Baik Menikah, Cocoknya untuk Menanam - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Selasa 10 Februari 2026 bertepatan dengan Anggara Pon Menail. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (10/2) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Pon Menail.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (10/2) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Selasa 10 Februari 2026 bertepatan dengan Anggara Pon Menail: Tak baik melangsungkan pernikahan, cocoknya untuk menanam
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali menikah Menanam Kalender Bali Selasa 10 Februari 2026 Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Anggara Pon Menail Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bernardo Tavares Puji Alfan Suaib Gacor di Laga Debut, Contoh Ideal Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Puji Alfan Suaib Gacor di Laga Debut, Contoh Ideal Pemain Muda

  2. Debut Manis Gustavo Fernandes Bantu Persebaya Bekuk Bali United, Kokoh - JPNN.com Bali

    Debut Manis Gustavo Fernandes Bantu Persebaya Bekuk Bali United, Kokoh

  3. Market Value Super League Tembus Rp 1,5 T, 4 Tim Pecah Rekor, PSM Bikin Kejutan - JPNN.com Bali

    Market Value Super League Tembus Rp 1,5 T, 4 Tim Pecah Rekor, PSM Bikin Kejutan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU