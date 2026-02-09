Satgas Saber Pangan Gedor Pasar hingga Ritel di Denpasar, Klaim Harga Stabil

bali.jpnn.com, DENPASAR - Satgas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Bali kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kreneng, distributor dan retail modern di wilayah Denpasar, Senin (9/2/2026).

Sidak ini digelar untuk menjaga keterjangkauan harga, menjamin keamanan, dan memastikan mutu pangan menjelang hari raya besar keagamaan.

Pada sidak kali ini, satgas yang dimotori oleh Ditreskrimsus Polda Bali sebagai leading sector langsung bergerak di sejumlah titik.

Mulai dari Toko Daging UD. Dewi Unggas dan Toko Rayen yang berlokasi di Pasar Kreneng.

Satgas kemudian bergerak menyasar CV. Sari Limo di Jalan Raya Gatot Subroto Tengah, serta ritel Modern Grand Lucky di Jalan Mayjen Sutoyo.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memantau sejumlah komoditas utama kebutuhan masyarakat, seperti beras, telur, cabai, bawang, dan daging.

Tim menyambangi toko-toko serta berdialog langsung dengan para pedagang guna memantau harga sekaligus menelusuri jalur distribusi bahan pangan.

Dari hasil sidak tersebut, tidak ditemukan penjualan 14 Bapoting (bahan kebutuhan pokok penting) untuk masyarakat yang melebihi HET (harga eceran tertinggi) yang ditetapkan oleh pemerintah.