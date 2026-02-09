Kemenkum Bali Gelar Apel Pagi, Sentil Kedisiplinan & Ketertiban Pengelolaan BMN

JPNN.com

Senin, 09 Februari 2026 – 16:58 WIB
Kabag TU Kemenkum Bali I Nengah Sukadana memimpin apel pagi, Senin (9/2). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kemenkum Bali kembali melaksanakan apel pagi rutin sebagai upaya menjaga komitmen dan kedisiplinan jajaran, Senin (9/2).

Bertindak sebagai pembina apel kali ini adalah Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana.

I Nengah Sukadana menyampaikan pesan krusial terkait fondasi utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia menekankan bahwa kedisiplinan pegawai bukan sekadar rutinitas, melainkan cerminan kesiapan mental untuk memberikan pelayanan publik yang prima.

"Saya mengajak seluruh rekan-rekan untuk selalu mempersiapkan performa terbaik.

Kedisiplinan adalah kunci untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berdampak positif bagi masyarakat," ujar I Nengah Sukadana di depan peserta apel.

Selain menyoroti aspek pelayanan, Sukadana memberikan atensi khusus terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Ia menegaskan agar seluruh pegawai yang memegang atau menggunakan aset negara untuk lebih tertib dan bertanggung jawab.

Kabag TU Kemenkum Bali I Nengah Sukadana memberikan atensi khusus terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) saat apel pagi
