Bupati Jembrana Respons Perintah Koster, Bentuk Satgas Kebersihan Pantai

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan merespons perintah Gubernur Bali Wayan Koster membentuk Satgas Kebersihan Pantai.

Satgas Kebersihan Pantai ini terdiri dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri dan masyarakat.

Fokus utama Satgas Kebersihan Pantai ini bukan hanya pada aksi pembersihan berkala, tetapi pada konsistensi dan edukasi berkelanjutan secara terintegrasi.

Bupati Kembang Hartawan mengatakan kehadiran TNI dan Polri di tengah masyarakat menjadi kunci efektivitas pengawasan lingkungan di lapangan.

Politikus PDIP ini bahkan menginstruksikan pembentukan Satgas Bersih Pantai di setiap banjar pesisir yang melibatkan unsur aparat keamanan dan tokoh masyarakat secara terintegrasi.

"Satgas ini melibatkan tokoh masyarakat, melibatkan TNI/Polri sesuai dengan arahan Presiden.

Kelian Banjar yang bertanggung jawab,” ujar Bupati Kembang Hartawan dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

“Jadi, ketika ada sampah di pantai, tolong segera bergerak, semua bergerak agar persoalan sampah lebih cepat teratasi," ujar Bupati Kembang Hartawan seusai aksi bersih bersih pantai di Pantai Yeh Sumbul dan Medewi, kemarin (8/2).