JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info Pemadaman Listrik Senin (9/2): Bali Timur, Kuta, Sanur, Mengwi & Gilimanuk

Info Pemadaman Listrik Senin (9/2): Bali Timur, Kuta, Sanur, Mengwi & Gilimanuk

Senin, 09 Februari 2026 – 08:43 WIB
Info Pemadaman Listrik Senin (9/2): Bali Timur, Kuta, Sanur, Mengwi & Gilimanuk - JPNN.com Bali
Ilustrasi. Personel PLN memperbaiki jaringan untuk menjaga keandalan listrik di Bali. Foto: ANTARA/HO-Humas PLN UIW Sulselrabar

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Senin hari ini (9/2) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Senin hari ini (9/2):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Info Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Bali Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini pemadaman listrik PLN PT PLN Persero bali timur kuta sanur mengwi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Anomali Mike Houptmeijer, Tiga Laga Kebobolan 9 Gol, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Anomali Mike Houptmeijer, Tiga Laga Kebobolan 9 Gol, Ada Apa?

  2. Bali United Bikin Kecewa Suporter, Rahmat Arjuna Blak-blakan Minta Maaf - JPNN.com Bali

    Bali United Bikin Kecewa Suporter, Rahmat Arjuna Blak-blakan Minta Maaf

  3. Bernardo Tavares Bongkar Taktik Persebaya Gacor Tanpa Striker Murni, Wow - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Bongkar Taktik Persebaya Gacor Tanpa Striker Murni, Wow

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU