Koster Lepas Sanur Bali International Marathon 2026: Napas Baru Pariwisata Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster didampingi Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa dan Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR lari maraton dalam rangkaian Sanur Bali International Half Marathon 2026 di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar, Minggu (8/2).

Koster menyampaikan kebanggaannya atas terselenggaranya kegiatan yang diikuti puluhan ribu peserta, yang tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga pelari dari Amerika, Australia, dan Singapura.

“Saya berharap melalui Sanur Bali International Half Marathon 2026 dapat terus menghidupkan pariwisata Bali,” ujar Koster.

Sanur Marathon 2026 merupakan kegiatan half marathon beachside pertama di Bali, yang mengambil lokasi di Pantai Mertasari, Sanur, dan Muntig Siokan.

Kegiatan ini bertujuan memadukan sport tourism, sunrise race, serta ocean vibes ikonik Sanur.

Dengan peserta 5.000 pelari (runners), lebih dari 50 komunitas lari (running clubs), serta 15.000 wisatawan dan masyarakat lokal, event ini menjadi platform exposure yang kuat dan terukur.

Dengan dukungan desa adat dan pemerintah, kegiatan ini dieksekusi oleh tim pelari profesional dengan standar keselamatan tinggi.

“Kegiatan ini bertujuan mendukung promosi pariwisata Kota Denpasar dan Bali sekaligus mendorong gaya hidup sehat di kalangan masyarakat,” ucapnya.