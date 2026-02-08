Koster Minta Etalase Khusus Arak Bali di Bandara Gusti Ngurah Rai

JPNN.com

Minggu, 08 Februari 2026 – 19:40 WIB
Gubernur Wayan Koster berkesempatan meninjau Area Duty Free dan outlet-outlet UMKM yang menjual Arak Bali di Terminal Keberangkatan dan Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (8/2/2026). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster berkesempatan meninjau Area Duty Free dan outlet-outlet UMKM di Terminal Keberangkatan dan Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (8/2/2026).

Koster memastikan produk UMKM Bali, termasuk Arak Bali mendapatkan tempat pada outlet-outlet yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia di Bandara Gusti Ngurah Rai.

“Arak Bali adalah salah satu warisan Budaya Bali yang harus dilestarikan.

Jadi, dikelola dari hulu ke hilir.

Dari tingkat petani, proses produksinya hingga pemasaran harus sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Koster.

Politikus PDIP ini ingin memastikan bahwa pelestarian Arak Bali harus berpihak kepada para perajin arak dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

Ia menjelaskan Pemprov Bali berkomitmen memberikan perlindungan terhadap Arak Bali dan para perajin serta berupaya meningkatkan standar agar dapat bersaing dengan minuman beralkohol impor lainnya.

Diketahui, produk Arak Bali sejak setahun terakhir telah diperdagangkan di outlet-outlet Bandara I Gusti Ngurah Rai khususnya pada area beverage dan liquor.

