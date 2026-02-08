JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Minta OPD Pakai Data BPS untuk Rujukan Hapus Kemiskinan & Pengangguran

Koster Minta OPD Pakai Data BPS untuk Rujukan Hapus Kemiskinan & Pengangguran

Minggu, 08 Februari 2026 – 11:14 WIB
Koster Minta OPD Pakai Data BPS untuk Rujukan Hapus Kemiskinan & Pengangguran - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) agar menggunakan data BPS Bali sebagai dasar perumusan program dan kebijakan pembangunan seusai menerima audiensi BPS Bali, Jumat (6/2) lalu. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) agar menggunakan data BPS Bali sebagai dasar perumusan program dan kebijakan pembangunan.

Instruksi tersebut dikeluarkan Koster seusai menerima audiensi Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur, Denpasar, Jumat (6/2) lalu.

Koster menegaskan bahwa data statistik yang akurat harus menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Baca Juga:

“Data dari BPS ini sangat penting.

Ini menjadi rujukan utama kami dalam merancang program pembangunan Bali agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan krama Bali,” kata Gubernur Koster.

“Cari rumah tangga miskin yang masih tersisa ini, petakan secara detail.

Baca Juga:

Kepala dinas sosial, PMD, dan perangkat daerah lain harus keroyokan. Targetnya jelas, kemiskinan harus terus turun dan menuju nol di Bali,” imbuhnya.

Berdasar data BPS, tingkat kemiskinan di Bali pada September 2025 tercatat 3,42 persen, terendah sejak penghitungan kemiskinan pada 1996.

Gubernur Wayan Koster menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) agar menggunakan data BPS Bali sebagai dasar perumusan program & kebijakan pembangunan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster BPS Bali OPD Bali angka kemiskinan Rumah Tangga Miskin pengangguran angka pengangguran

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ada yang Salah dengan Permainan Bali United, Johnny Jansen Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Ada yang Salah dengan Permainan Bali United, Johnny Jansen Blak-blakan

  2. Johnny Jansen Syok Bali United Tumbang, tak Menyangka Taktik Gila Persebaya - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Syok Bali United Tumbang, tak Menyangka Taktik Gila Persebaya

  3. Klasemen Super League Setelah Persebaya Gasak Bali United: Borneo FC, Persik & Persijap Top - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persebaya Gasak Bali United: Borneo FC, Persik & Persijap Top

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU