BPS: Bali Cetak Sejarah, Ekonomi Melejit Tertinggi Sejak 2018, Kemiskinan Turun

Minggu, 08 Februari 2026 – 10:53 WIB
Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan memaparkan kondisi perekonomian Bali sepanjang 2025 saat beraudiensi dengan Gubernur Wayan Koster di Denpasar, Jumat (6/2) lalu. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan memaparkan bahwa perekonomian Bali sepanjang 2025 tumbuh sebesar 5,82 persen (c-to-c).

Angka ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.

“Struktur perekonomian Bali masih didominasi sektor akomodasi dan makan minum, perdagangan, transportasi, konstruksi, serta industri pengolahan,” ujar Agus Gede Hendrayana saat beraudiensi dengan Gubernur Wayan Koster di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (6/2) lalu.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada 2025 tercatat mencapai 6,94 juta kunjungan, melampaui kondisi sebelum pandemi.

Untuk perjalanan wisatawan nusantara terus meningkat hingga lebih dari 26,6 juta perjalanan.

Dari sisi kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan di Bali pada September 2025 tercatat 3,42 persen, terendah sejak penghitungan kemiskinan pada 1996.

Angka ini sekaligus terendah secara nasional.

Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 160,09 ribu orang, dengan garis kemiskinan rumah tangga sebesar Rp2,65 juta per bulan.

