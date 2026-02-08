Koster Puas Progres Turyapada Tower, Dilengkapi Gondola, Beroperasi Penuh Akhir 2026

JPNN.com

Minggu, 08 Februari 2026 – 08:41 WIB
Gubernur Wayan Koster meninjau langsung kelanjutan pembangunan kawasan Taman Teknologi Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali di Desa Amerta Sari, Sukasada, Buleleng, Sabtu (7/2) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Gubernur Wayan Koster meninjau langsung kelanjutan pembangunan kawasan Taman Teknologi Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali di Desa Amerta Sari, Sukasada, Buleleng, Sabtu (7/2) kemarin.

Peninjauan ini untuk memastikan proyek strategis tersebut berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Koster menegaskan bahwa Turyapada Tower merupakan proyek strategis daerah yang dirancang sebagai pengungkit transformasi Bali Utara menuju pusat teknologi, pendidikan, dan konektivitas digital.

“Proyek ini untuk mendukung pemerataan pembangunan Bali secara menyeluruh,” ujar Koster, kemarin (7/2).

Salah satu area yang menjadi fokus peninjauan adalah kawasan gondola yang nantinya akan menghubungkan area menara dengan kawasan alam di bawahnya.

Jalur gondola ini dirancang menyuguhkan panorama alam khas Bali Utara, meliputi pemandangan laut, perbukitan, kawasan hutan, serta keindahan tiga danau kembar, yakni Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Beratan.

Selain gondola, Gubernur Koster juga memantau langsung progres tahap kedua pembangunan kawasan Turyapada.

Tahapan ini mencakup penyelesaian akses jalan dari shortcut menuju terminal utama, pembangunan area parkir dengan kapasitas hingga 200 kendaraan roda empat, terminal gondola, taman wisata, area camping, ruang komunal, sentra UMKM, serta fasilitas restoran.

