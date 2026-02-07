Bali Tourism Police Station Hadir di Kuta, Irjen Daniel Jamin Keamanan Wisatawan

bali.jpnn.com, KUTA - Bali Tourism Police Station alias Kantor Polisi Pariwisata Bali hadir di Jalan Raya Kuta Nomor 141, Kuta, Badung.

Kantor Polisi Pariwisata Bali ini diresmikan langsung oleh Kapolda Irjen Daniel Adityajaya, Jumat (6/2) kemarin.

Peresmian ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung pengamanan sektor pariwisata sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan di Pulau Bali.

Bali Tourism Police Station merupakan fasilitas yang diresmikan dan diserahkan kepada Polda Bali sebagai representasi kehadiran Polri dalam menciptakan iklim pariwisata yang aman, nyaman, dan tertib.

Peresmian Bali Tourism Police Station turut dihadiri Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Mulia Hasudungan Ritonga, Direktur Pengamanan Objek Vital Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Suhendri dan Wakapolda Bali Brigjen I Made Astawa.

"Kantor Polisi Pariwisata ini bukan hanya simbol kehadiran Polri, tetapi bentuk pelayanan nyata kepada wisatawan dan masyarakat," kata Kapolda Irjen Daniel Adityajaya dilansir dari Antara.

Irjen Daniel mengatakan melalui Polisi Pariwisata, Polda Bali ingin memastikan setiap wisatawan merasa aman, nyaman, dan terlindungi selama berada di Pulau Dewata.

Dengan sinergi semua pihak, Daniel optimistis pariwisata Bali akan semakin kuat dan berdaya saing.