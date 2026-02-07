JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Satgas Saber Pangan Sidak Pasar Menjelang Ramadan, Sasar Tiga Titik di Denpasar

Satgas Saber Pangan Sidak Pasar Menjelang Ramadan, Sasar Tiga Titik di Denpasar

Sabtu, 07 Februari 2026 – 18:24 WIB
Satgas Saber Pangan Sidak Pasar Menjelang Ramadan, Sasar Tiga Titik di Denpasar - JPNN.com Bali
Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Bali kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik di Kota Denpasar, Sabtu (7/2). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Bali kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik di Kota Denpasar, Sabtu (7/2).

Di antaranya Pasar Kreneng di Jalan Kamboja, Distributor CV. Sumber Pangan di Jalan Mahendradata, serta ritel Tiara Dewata di Jalan Tukad Yeh Aya, Denpasar.

Sidak melibatkan jajaran Ditreskrimsus Polda Bali, Bapanas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), serta Bulog.

Baca Juga:

Sidak ini dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga, menjamin keamanan, dan memastikan mutu pangan menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.

Petugas memantau sejumlah komoditas utama kebutuhan masyarakat, seperti beras, telur, cabai, bawang, dan daging.

Tim menyambangi toko-toko serta berdialog langsung dengan para pedagang guna memantau harga sekaligus menelusuri jalur distribusi bahan pangan.

Baca Juga:

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengatakan sidak menyasar pasar tradisional, ritel modern, hingga distributor pangan di wilayah Denpasar.

“Sidak ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari potensi lonjakan harga menjelang Bulan Suci Ramadan.

Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Bali kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik di Kota Denpasar, Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Satgas Saber Pangan Satgas Pangan polda bali Ramadan Ramadan 1447 Hijriah Idulfitri 1447 Hijriah Denpasar pasar kreneng CV. Sumber Pangan Tiara Dewata

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mike Kedodoran, 2 Laga Kebobolan 6 Gol, Fitrul Rustapa Layak Jadi Pengganti - JPNN.com Bali

    Mike Kedodoran, 2 Laga Kebobolan 6 Gol, Fitrul Rustapa Layak Jadi Pengganti

  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persebaya: Misi Balas Dendam - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persebaya: Misi Balas Dendam

  3. Persebaya Siap Tempur, Francisco Rivera Bertekad Cetak Gol di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Persebaya Siap Tempur, Francisco Rivera Bertekad Cetak Gol di Stadion Dipta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU