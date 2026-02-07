Satgas Saber Pangan Sidak Pasar Menjelang Ramadan, Sasar Tiga Titik di Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Bali kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik di Kota Denpasar, Sabtu (7/2).

Di antaranya Pasar Kreneng di Jalan Kamboja, Distributor CV. Sumber Pangan di Jalan Mahendradata, serta ritel Tiara Dewata di Jalan Tukad Yeh Aya, Denpasar.

Sidak melibatkan jajaran Ditreskrimsus Polda Bali, Bapanas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), serta Bulog.

Sidak ini dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga, menjamin keamanan, dan memastikan mutu pangan menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.

Petugas memantau sejumlah komoditas utama kebutuhan masyarakat, seperti beras, telur, cabai, bawang, dan daging.

Tim menyambangi toko-toko serta berdialog langsung dengan para pedagang guna memantau harga sekaligus menelusuri jalur distribusi bahan pangan.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengatakan sidak menyasar pasar tradisional, ritel modern, hingga distributor pangan di wilayah Denpasar.

“Sidak ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari potensi lonjakan harga menjelang Bulan Suci Ramadan.