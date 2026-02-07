Kapolda Bali & 5.000 Relawan Satukan Langkah Bersih-bersih Sampah Pantai

JPNN.com

Sabtu, 07 Februari 2026 – 09:57 WIB
Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya melaksanakan kegiatan*korvei aksi bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Badung, Jumat (6/2) kemarin. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya melaksanakan kegiatan*korvei aksi bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Badung, Jumat (6/2) kemarin.

Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan kolaboratif menjaga kebersihan pesisir sekaligus mendukung pariwisata berkelanjutan di Pulau Dewata.

Aksi bersih pantai ini melibatkan kurang lebih 5.000 peserta yang terdiri dari personel Polri, TNI, DLHK Badung, pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta para relawan lingkungan.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas bersama instansi terkait.

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Gubernur Wayan Koster.

Menteri Pariwisata Widiyanti menegaskan persoalan kebersihan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Ia mengapresiasi kolaborasi lintas sektor, mulai dari akademisi, komunitas, dunia usaha, hingga relawan yang turun langsung menjaga kebersihan Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah yang harus dihadapi dengan kerja sistematis dan berkelanjutan.

