BMKG: Potensi Hujan Petir di Jembrana – Karangasem, Waspada Angin Kencang

Sabtu, 07 Februari 2026 – 07:28 WIB
BMKG memperkirakan Sabtu hari ini hujan disertai petir mengguyur sejumlah wilayah di Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 7 – 10 Februari 2026.

BMKG memperkirakan Sabtu hari ini (7/2) cuaca ekstrem didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.

Level waspada yang ditandai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur wilayah Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana dan Karangasem.

Hujan di wilayah Jembrana, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, diperkirakan disertai dengan petir menggelegar.

Suhu udara hari ini berkisar 23 hingga 33 derajat celsius dengan kelembapan antara 67 – 99 persen.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di perairan Bali yang diprakirakan hingga 35 knot.

Berdasar analisis BBMKG Denpasar, pola pergerakan angin di perairan utara Bali bergerak dari arah barat-barat laut dengan kecepatan diprakirakan hingga 35 knot atau sekitar 64 kilometer per jam.

Sedangkan di perairan selatan Bali, arah angin diperkirakan bergerak dari barat daya-barat laut dengan kecepatan hingga 30 knot atau sekitar 55 kilometer per jam.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 7 – 10 Februari 2026.
