Koster Dorong Kolaborasi Total Komponen Sipandu Beradat Jaga Stabilitas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali, Polda Bali, Korem 163/Wirasatya, dan Majelis Desa Adat resmi memperpanjang Nota Kesepakatan terkait Sipandu Beradat, Jumat (6/2).

Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama ini menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat Bali.

Sipandu Beradat adalah forum pengamanan terpadu yang menyatukan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Linmas, Satpam, dan Pacalang/Bankamda.

Fokus utama Sipandu Beradat adalah mengintegrasikan komponen pengamanan dari tingkat desa hingga provinsi.

“Ini merupakan wujud nyata komitmen saya sebagai Gubernur Bali, bersama Kapolda Bali, Danrem 163/Wira Satya, serta Bandesa Agung Majelis Desa Adat dalam memperkuat sinergi pengamanan berbasis Desa Adat,” kata Koster.

Bali tidak mempunyai sumber daya alam seperti gas, minyak bumi, batu bara dan sebagainya, tetapi dianugerahi bentang alam yang indah, nyegara gunung dan memiliki kekayaan yang luar biasa.

Baik berupa adat, tradisi seni, budaya dan kearifan lokal yang khas, beragam, unik, menarik dan suci.

Bali juga memiliki spiritualitas tinggi sehingga menjadi tujuan wisata dunia.