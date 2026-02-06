JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Panduan Cek Desil Bansos 2026: Syarat Mutlak PKH & BPNT Cair

Panduan Cek Desil Bansos 2026: Syarat Mutlak PKH & BPNT Cair

Jumat, 06 Februari 2026 – 19:55 WIB
Panduan Cek Desil Bansos 2026: Syarat Mutlak PKH & BPNT Cair - JPNN.com Bali
Ilustrasi keluarga penerima manfaat saat menerima bansos dari pemerintah. Foto: Antara/HO

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) pada periode Februari 2026 kepada masyarakat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penentuan penerima manfaat kini sangat bergantung pada peringkat kesejahteraan atau angka desil yang tercatat dalam sistem.

Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mengetahui posisi desil sangat krusial karena menjadi indikator utama apakah bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) akan cair bulan ini.

Baca Juga:

 

Mengenal Sistem Desil dalam Penyaluran Bansos 2026

Desil adalah metode pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang membagi penduduk ke dalam 10 lapisan ekonomi.

Dalam sistem DTSEN yang menjadi rujukan utama tahun 2026, Desil 1 hingga Desil 4 mencakup 40 persen masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah yang menjadi prioritas utama penerima bansos reguler.

Baca Juga:

Pembagian kategori tersebut meliputi Desil 1 untuk kelompok sangat miskin (miskin ekstrem), Desil 2 untuk masyarakat miskin, Desil 3 hampir miskin, dan Desil 4 untuk kelompok rentan miskin.

Berdasarkan aturan terbaru, penerima PKH wajib berada di rentang Desil 1-4, sementara program BPNT atau sembako masih bisa menjangkau hingga masyarakat di Desil 5.

Panduan resmi cek desil bansos 2026 melalui web Kemensos dan aplikasi. Pastikan NIK terdaftar di desil 1-4 untuk pencairan PKH dan BPNT Februari 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kementerian Sosial Kemensos bansos 2026 Bansos 2026 Desil Bansos 2026 PKH BPNT

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ricky Fajrin Ajak Bali United Bangkit, Lupakan Kekalahan, Fokus Kontra Persebaya - JPNN.com Bali

    Ricky Fajrin Ajak Bali United Bangkit, Lupakan Kekalahan, Fokus Kontra Persebaya

  2. Bali United vs Persebaya: Johnny Jansen Sorot Taktik Bernardo Tavares, Memuji - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persebaya: Johnny Jansen Sorot Taktik Bernardo Tavares, Memuji

  3. Johnny Jansen Puji Habis-habisan Skuad Bajol Ijo, Usung Misi Balas Dendam - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Habis-habisan Skuad Bajol Ijo, Usung Misi Balas Dendam

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU