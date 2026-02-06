SKKL Proyek FSRU LNG Turun, Menteri LH Sentil Kebutuhan Energi

bali.jpnn.com, BADUNG - Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) untuk Floating Storage and Regasification Unit Liquefied Natural Gas (FSRU LNG) akhirnya terbit meski masih diprotes warga Serangan, Denpasar.

SKKL tersebut diberikan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq ke Bali berdasarkan banyak pertimbangan.

Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan energi.

Menurut Menteri Hanif Faisol Nurofiq, pemberian SKKL untuk terminal LNG sendiri tidak dilakukan Kementerian LH sendirian, melainkan lintas kementerian, termasuk Kementerian ESDM.

“SKKL untuk proyek FSRU LNG sudah kami berikan, ini atas pertimbangan kebutuhan energi,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq di Pantai Kedonganan, Badung, Jumat (6/2).

Menteri LH memandang pengembangan terminal LNG di perairan Serangan, Denpasar, menjadi solusi paling cepat untuk menjaga ketahanan energi di Bali.

Hal ini merujuk pada pengalaman Bali setelah mengalami pemadaman listrik dalam waktu cukup lama alias blackout pada 2025.

“Bali pernah mengalami blackout.