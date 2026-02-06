JPNN.com

Jumat, 06 Februari 2026 – 14:56 WIB
BTID Ikut Aksi Korve, Dukung Pemerintah Mengatasi Sampah Pantai di Bali - JPNN.com Bali
PT Bali Turtle Island Development (BTID), pengelola KEK Kura Kura ikut dalam aksi korvei sampah di Pantai Kedonganan, Jimbaran dan Kelan, Badung, Jumat (6/2). Foto: PT BTID for JPNN

bali.jpnn.com, BADUNG - PT Bali Turtle Island Development (BTID), pengelola KEK Kura Kura ikut dalam aksi korvei sampah di Pantai Kedonganan, Jimbaran dan Kelan, Badung, Jumat (6/2).

Kehadiran BTID menunjukkan komitmen kuat mendukung pemerintah pusat, provinsi Bali dan Kabupaten Badung mengatasi persoalan sampah.

Jajaran BTID turun langsung ke lokasi sejak pukul 06.00 WITA.

Mereka membawa alat penjepit sampah seperti sapu, kampil tumbler dan peralatan lain yang diperlukan.

BTID membaur dengan jajaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi Bali, Badung, TNI, Polri, pelajar, komunitas lingkungan, serta semua unsur terkait.

Hadir langsung dalam kegiatan ini, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Gubernur Wayan Koster, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya melalui kegiatan seremonial.

Penanganan sampah harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan menjadi tanggung jawab bersama.

