Koster Pimpin Aksi Bersih-bersih Sampah Pantai, Minta Satgas Siaga

bali.jpnn.com, BADUNG - Pemprov Bali menegaskan keseriusannya dalam menangani persoalan sampah, khususnya sampah kiriman di kawasan pesisir.

Aksi ini sebagai bagian dari upaya menjaga Bali tetap bersih dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan langsung Gubernur Wayan Koster saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana memimpin aksi kerja bakti (korve) bersih-bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Badung, Jumat (6/2/2026).

Aksi bersih pantai yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

Korve bersih-bersih sampah ini dilaksanakan serentak di Pantai Kelan, Kedonganan dan Jimbaran, Badung, Bali.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, tetapi mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah yang menjadi wajah pariwisata nasional.

Koster secara tegas meminta Pemkab Badung segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus penanganan sampah kiriman di kawasan pantai.

Satgas tersebut diminta siaga penuh setiap hari, tanpa pola kerja terbatas waktu, terutama pada musim hujan ketika volume sampah kiriman meningkat drastis.