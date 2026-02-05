Kakanwil Eem Terima Audiensi Taspen Denpasar, Dorong Edukasi ASN yang Pensiun

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menerima audiensi PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Denpasar dalam rangka simakrama dan penguatan sinergi antarlembaga.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (5/2/2026) bertempat di Ruang Arjuna Kanwil Kemenkum Bali.

Audiensi ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya alih tugas dan jabatan di lingkungan PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Denpasar.

Audiensi ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Kanwil Kemenkum Bali dengan PT TASPEN sebagai mitra strategis dalam pengelolaan jaminan sosial aparatur sipil negara.

Kedatangan Tim TASPEN Denpasar diterima langsung Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah.

Tim Taspen Denpasar dipimpin oleh Branch Manager PT TASPEN (Persero) KC Denpasar, Manaksak Siburian.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan apresiasi atas kunjungan Tim Taspen Denpasar dan menyambut baik upaya memperkuat kolaborasi antarlembaga.

Menurutnya, sinergi yang terjalin dengan baik akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pemahaman dan pelayanan kepada pegawai, khususnya terkait program Taspen.