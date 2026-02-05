JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kakanwil Eem Terima Audiensi Taspen Denpasar, Dorong Edukasi ASN yang Pensiun

Kakanwil Eem Terima Audiensi Taspen Denpasar, Dorong Edukasi ASN yang Pensiun

Kamis, 05 Februari 2026 – 17:40 WIB
Kakanwil Eem Terima Audiensi Taspen Denpasar, Dorong Edukasi ASN yang Pensiun - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menerima audiensi PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Denpasar, Kamis (5/2) dalam rangka simakrama dan penguatan sinergi antarlembaga. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menerima audiensi PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Denpasar dalam rangka simakrama dan penguatan sinergi antarlembaga.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (5/2/2026) bertempat di Ruang Arjuna Kanwil Kemenkum Bali.

Audiensi ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya alih tugas dan jabatan di lingkungan PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Denpasar.

Baca Juga:

Audiensi ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Kanwil Kemenkum Bali dengan PT TASPEN sebagai mitra strategis dalam pengelolaan jaminan sosial aparatur sipil negara.

Kedatangan Tim TASPEN Denpasar diterima langsung Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah.

Tim Taspen Denpasar dipimpin oleh Branch Manager PT TASPEN (Persero) KC Denpasar, Manaksak Siburian.

Baca Juga:

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan apresiasi atas kunjungan Tim Taspen Denpasar dan menyambut baik upaya memperkuat kolaborasi antarlembaga.

Menurutnya, sinergi yang terjalin dengan baik akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pemahaman dan pelayanan kepada pegawai, khususnya terkait program Taspen.

Kanwil Kemenkum Bali menerima audiensi PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Denpasar dalam rangka simakrama dan penguatan sinergi antarlembaga.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah PT TASPEN PT TASPEN (Persero) Kemenkum Bali Taspen Denpasar pensiun ASN

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Mendominasi Skuad Timnas U17, Tantang China Sebelum ke Arab Saudi - JPNN.com Bali

    Bali United Mendominasi Skuad Timnas U17, Tantang China Sebelum ke Arab Saudi

  2. Persebaya Senang Toni Kian Matang, Siap Isi Posisi Milos Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persebaya Senang Toni Kian Matang, Siap Isi Posisi Milos Kontra Bali United

  3. Persebaya Merugi, Bruno Moreira & Milos Absen, Paraiba dan Gustavo Meragukan - JPNN.com Bali

    Persebaya Merugi, Bruno Moreira & Milos Absen, Paraiba dan Gustavo Meragukan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU