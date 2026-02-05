JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kesadaran KI di Bali Meningkat, Melonjak 34 Persen, Tembus 10 Ribu Permohonan

Kesadaran KI di Bali Meningkat, Melonjak 34 Persen, Tembus 10 Ribu Permohonan

Kamis, 05 Februari 2026 – 13:53 WIB
Kesadaran KI di Bali Meningkat, Melonjak 34 Persen, Tembus 10 Ribu Permohonan - JPNN.com Bali
Kadiv Yankum Wayan Redana mengungkapkan kesadaran masyarakat Bali terhadap pelindungan karya intelektual terus meningkat sebesar 34 persen pada 2025, yang mencapai angka 10.992 permohonan saat acara yang digelar Kemenko Kumham Imipas di Unud, Kamis (5/2). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana memaparkan performa positif perlindungan kekayaan intelektual di wilayah Bali saat rapat koordinasi terkait pemanfaatan, pemberdayaan, serta pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Universitas Udayana, Kamis (5/2).

Kegiatan yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) ini bertujuan mengawal penyusunan Peta Jalan Pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) sekaligus mempercepat hilirisasi inovasi dan pelindungan aset kreatif daerah.

Acara ini menjadi wadah sinergi antara pusat dan daerah.

Baca Juga:

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual (P3KI) Kemenko Kumham Imipas Syarifuddin dan Ketua LPPM Unud Prof I Nyoman Suartha.

Wayan Redana mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat Bali terhadap pelindungan karya intelektual terus menunjukkan tren positif dengan kenaikan permohonan sebesar 34 persen pada 2025, yang mencapai angka 10.992 permohonan.

"Peningkatan ini merupakan bukti nyata pertumbuhan ekosistem kreatif di daerah.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen penuh untuk mewujudkan target pembentukan Sentra KI di seluruh perguruan tinggi di Bali hingga 100 persen,” kata I Wayan Redana.

“Kami juga terus melakukan akselerasi pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk khas seperti tenun dan kopi guna melindungi nilai komersial aset lokal.

Wayan Redana mengungkapkan kesadaran masyarakat Bali terhadap pelindungan karya intelektual terus meningkat sebesar 34 persen yang mencapai angka 10 ribu
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kekayaan intelektual Sentra KI Kemenkum Bali Kadiv Yankum Wayan Redana Bali unud indikasi geografis Kemenko Kumham Imipas

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Mendominasi Skuad Timnas U17, Tantang China Sebelum ke Arab Saudi - JPNN.com Bali

    Bali United Mendominasi Skuad Timnas U17, Tantang China Sebelum ke Arab Saudi

  2. Persebaya Senang Toni Kian Matang, Siap Isi Posisi Milos Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persebaya Senang Toni Kian Matang, Siap Isi Posisi Milos Kontra Bali United

  3. Persebaya Merugi, Bruno Moreira & Milos Absen, Paraiba dan Gustavo Meragukan - JPNN.com Bali

    Persebaya Merugi, Bruno Moreira & Milos Absen, Paraiba dan Gustavo Meragukan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU