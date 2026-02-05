JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pansus TRAP Sorot Izin Handara, BWS Bali Ungkap Penyebab Banjir di Pancasari

Pansus TRAP Sorot Izin Handara, BWS Bali Ungkap Penyebab Banjir di Pancasari

Kamis, 05 Februari 2026 – 13:19 WIB
Pansus TRAP Sorot Izin Handara, BWS Bali Ungkap Penyebab Banjir di Pancasari - JPNN.com Bali
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha memimpin RDP dengan Handara Golf and Resort kemarin. Foto: Instagram @humasdewanbali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen Handara Golf and Resort, kemarin (4/2).

RDP dihadiri Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali. RDP digelar setelah Pansus TRAP DPRD Bali menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Handara Golf and Resort beberapa waktu lalu.

Temuan Pansus TRAP, keberadaan resor dan lapangan golf Bali Handara karena diduga menjadi penyebab banjir di Desa Pancasari hingga merendam 47 rumah warga dan melumpuhkan aktivitas masyarakat di jalur utama Singaraja-Denpasar.

Baca Juga:

Saat RDP, Ketua Pansus TRAP I Made Supartha meminta agar aliran air, baik dari hulu ataupun dari Bali Handara disamakan saja konsepnya.

“Biar tidak parsial, sementara kejadian-kejadian ini biar tidak saling menyalahkan satu sama lain.

Memang betul sumber-sumber air ini ada yang mengalir dari Bali Handara maka ini mau diperlebar,” ujar I Made Supartha dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Pansus TRAP DPRD Bali juga menemukan sejumlah kejanggalan izin pada proyek yang berlangsung di dalam resor tersebut.

Termasuk perihal status kepemilikan lahan seluas 98 hektare.

Temuan Pansus TRAP, keberadaan resor dan lapangan golf Bali Handara karena diduga menjadi penyebab banjir di Desa Pancasari hingga merendam 47 rumah warga
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pansus TRAP Pansus TRAP DPRD Bali BWS Bali Balai Wilayah Sungai Bali Penida Handara banjir Handara Golf & Resort Bali desa pancasari Rapat Dengar Pendapat

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Mendominasi Skuad Timnas U17, Tantang China Sebelum ke Arab Saudi - JPNN.com Bali

    Bali United Mendominasi Skuad Timnas U17, Tantang China Sebelum ke Arab Saudi

  2. Persebaya Senang Toni Kian Matang, Siap Isi Posisi Milos Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persebaya Senang Toni Kian Matang, Siap Isi Posisi Milos Kontra Bali United

  3. Persebaya Merugi, Bruno Moreira & Milos Absen, Paraiba dan Gustavo Meragukan - JPNN.com Bali

    Persebaya Merugi, Bruno Moreira & Milos Absen, Paraiba dan Gustavo Meragukan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU