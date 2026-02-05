Satgas Pangan Pantau Harga Bahan Pokok di Pasar Kreneng, Ini Temuannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Satgas Pangan Gabungan Polda Bali turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.

Tim Satgas Pangan turun ke Pasar Kreneng, Denpasar, untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, Kamis (5/2).

Dalam sidak tersebut, tim menyasar komoditas utama yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti beras, telur, cabai, bawang, dan daging.

Petugas menyambangi sejumlah toko dan berdialog langsung dengan para pedagang guna memantau harga sekaligus menelusuri jalur distribusi bahan pangan di lapangan.

Dari hasil pengawasan, tim menemukan satu toko yang menjual cabai dengan harga tidak sesuai ketentuan.

“Terhadap pelaku usaha tersebut diberikan surat teguran sebagai langkah pembinaan,” ujar Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Bali AKBP William Sitorus.

Menurutnya, tingginya harga cabai diduga dipengaruhi oleh rantai distribusi yang panjang sehingga berdampak pada harga jual di tingkat pasar.

AKBP William Sitorus menegaskan bahwa sidak ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan.