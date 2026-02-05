Koster: Imigrasi Kunci Utama Penertiban Orang Asing yang Melanggar Aturan di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mengajak Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna untuk terus bersinergi dengan Pemprov Bali.

Sinergi ini untuk mewujudkan pembangunan Bali berdasarkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, yaitu menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.

Koster menegaskan sinergi Kanwil Dirjen Imigrasi Bali sebelumnya sudah bagus.

Imigrasi adalah kunci utama dalam melakukan pengawasan dan penertiban orang asing yang melanggar aturan di Bali.

Mengingat orang asing di Bali, memiliki bermacam - macam aktivitas, ada yang sebagai turis, tetapi ada juga yang melanggar visa di Indonesia.

Baik yang overstay /melebihi izin tinggal, penyalahgunaan visa, misalnya, bekerja dengan menggunakan visa kunjungan dan lainnya.

Oleh karena itu, Koster mengajak Felucia Sengky Ratna untuk kerja bareng menjalankan tata kelola pemerintahan di Bali.

"Peran Imigrasi sangat menentukan, karena Bali dikunjungi wisatawan asing paling banyak," ujar Koster, kemarin.