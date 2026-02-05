JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster: Imigrasi Kunci Utama Penertiban Orang Asing yang Melanggar Aturan di Bali

Koster: Imigrasi Kunci Utama Penertiban Orang Asing yang Melanggar Aturan di Bali

Kamis, 05 Februari 2026 – 05:40 WIB
Koster: Imigrasi Kunci Utama Penertiban Orang Asing yang Melanggar Aturan di Bali - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster mengajak Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna untuk terus bersinergi dengan Pemprov Bali. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mengajak Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna untuk terus bersinergi dengan Pemprov Bali.

Sinergi ini untuk mewujudkan pembangunan Bali berdasarkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, yaitu menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.

Koster menegaskan sinergi Kanwil Dirjen Imigrasi Bali sebelumnya sudah bagus.

Baca Juga:

Imigrasi adalah kunci utama dalam melakukan pengawasan dan penertiban orang asing yang melanggar aturan di Bali.

Mengingat orang asing di Bali, memiliki bermacam - macam aktivitas, ada yang sebagai turis, tetapi ada juga yang melanggar visa di Indonesia.

Baik yang overstay /melebihi izin tinggal, penyalahgunaan visa, misalnya, bekerja dengan menggunakan visa kunjungan dan lainnya.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Koster mengajak Felucia Sengky Ratna untuk kerja bareng menjalankan tata kelola pemerintahan di Bali.

"Peran Imigrasi sangat menentukan, karena Bali dikunjungi wisatawan asing paling banyak," ujar Koster, kemarin.

Menurut Koster, Imigrasi adalah kunci utama dalam melakukan pengawasan dan penertiban orang asing yang melanggar aturan di Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster imigrasi orang asing Kanwil Ditjen Imigrasi Bali WNA warga negara asing

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persebaya Merugi, Bruno Moreira & Milos Absen, Paraiba dan Gustavo Meragukan - JPNN.com Bali

    Persebaya Merugi, Bruno Moreira & Milos Absen, Paraiba dan Gustavo Meragukan

  2. Bernardo Tavares Putar Otak, Sebut Bali United Lebih Siap & Menang Recovery - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Putar Otak, Sebut Bali United Lebih Siap & Menang Recovery

  3. Market Value 18 Tim Super League: Persib & Empat Klub Melejit, Persebaya Turun - JPNN.com Bali

    Market Value 18 Tim Super League: Persib & Empat Klub Melejit, Persebaya Turun

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU