JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Distan Pangan Bali Koreksi Data BPS, Klaim Produksi Padi Naik, Sebegini

Distan Pangan Bali Koreksi Data BPS, Klaim Produksi Padi Naik, Sebegini

Rabu, 04 Februari 2026 – 19:47 WIB
Distan Pangan Bali Koreksi Data BPS, Klaim Produksi Padi Naik, Sebegini - JPNN.com Bali
Petani memakai mesin traktor untuk menggarap lahan sawah sebelum ditanami padi di Munduk Palak, Subak Sembung. Foto: Pertamina Patra Niaga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Pangan) Bali angkat bicara setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Bali merilis data produksi padi sepanjang 2025.

Distan Pangan Bali mengeklaim tidak ada penurunan produksi padi pada 2025, meski luas lahan terus turun.

Distan Pangan Bali mendata produksi padi di Pulau Dewata pada 2025 mencapai 753.587,45 ton dan produksi beras 471.821,103 ton.

Baca Juga:

“Tidak ada menurun, kalau lihat data justru naik produksinya,” kata Kepala Distan Pangan Wayan Sunada dilansir dari Antara.

Berdasar data BPS Bali, produksi padi sepanjang 2025 mencapai 587,87 ribu ton, turun sebesar 47,61 ribu ton atau 7,49 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.

Begitu pula pada produksi beras yang merupakan konversi padi.

Baca Juga:

Sepanjang 2025, BPS menyatakan produksi beras di Bali sebanyak 331,53 ribu ton, atau turun 26,65 ribu ton, yaitu 7,49 persen dibandingkan sepanjang 2024.

Distan Pangan Bali juga melihat ada perbedaan data pada luas panen padi di Bali.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Pangan) Bali angkat bicara setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Bali merilis data produksi padi sepanjang 2025.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Distan Pangan Bali BPS Bali padi produksi padi Lahan Padi beras Produksi Beras

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bernardo Tavares Putar Otak, Sebut Bali United Lebih Siap & Menang Recovery - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Putar Otak, Sebut Bali United Lebih Siap & Menang Recovery

  2. Market Value 18 Tim Super League: Persib & Empat Klub Melejit, Persebaya Turun - JPNN.com Bali

    Market Value 18 Tim Super League: Persib & Empat Klub Melejit, Persebaya Turun

  3. H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU