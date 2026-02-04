Distan Pangan Bali Koreksi Data BPS, Klaim Produksi Padi Naik, Sebegini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Pangan) Bali angkat bicara setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Bali merilis data produksi padi sepanjang 2025.

Distan Pangan Bali mengeklaim tidak ada penurunan produksi padi pada 2025, meski luas lahan terus turun.

Distan Pangan Bali mendata produksi padi di Pulau Dewata pada 2025 mencapai 753.587,45 ton dan produksi beras 471.821,103 ton.

“Tidak ada menurun, kalau lihat data justru naik produksinya,” kata Kepala Distan Pangan Wayan Sunada dilansir dari Antara.

Berdasar data BPS Bali, produksi padi sepanjang 2025 mencapai 587,87 ribu ton, turun sebesar 47,61 ribu ton atau 7,49 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.

Begitu pula pada produksi beras yang merupakan konversi padi.

Sepanjang 2025, BPS menyatakan produksi beras di Bali sebanyak 331,53 ribu ton, atau turun 26,65 ribu ton, yaitu 7,49 persen dibandingkan sepanjang 2024.

Distan Pangan Bali juga melihat ada perbedaan data pada luas panen padi di Bali.