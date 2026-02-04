Gibran Apresiasi Koster Respons Cepat Sentilan Prabowo: Contoh untuk Daerah Lain

bali.jpnn.com, JAKARTA - Respons cepat Gubernur Wayan Koster menangani sampah pantai setelah disentil Presiden Prabowo saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026, Senin (2/2) lalu mendapat apresiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gibran mengapresiasi langkah cepat Gubernur Bali bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat menangani sampah pantai.

Gibran menilai langkah cepat tersebut mencerminkan kepemimpinan daerah yang responsif sekaligus menunjukkan kepedulian nyata seluruh elemen masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sektor pariwisata di Bali.

“Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan,” ujar Wapres Gibran Rakabuming Raka dilansir dari Antara.

Wapres Gibran mendorong agar semangat menjaga kebersihan lingkungan dapat diterapkan secara lebih luas di berbagai daerah lain di Indonesia.

"Saya juga mengajak agar semangat menjaga kebersihan lingkungan seperti yang dilakukan di Bali dapat diterapkan secara lebih luas di seluruh daerah di Indonesia," kata Wapres Gibran.

Sebelumnya, dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026, Presiden Prabowo menyoroti kondisi Bali, terutama pantai yang kotor akibat sampah.

Presiden Prabowo meminta pemerintah daerah melibatkan siswa sekolah dalam kegiatan pembersihan.