JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 66 Ribu Warga Bali Digigit Anjing, Distan Pangan Perluas Jangkauan Vaksinasi

66 Ribu Warga Bali Digigit Anjing, Distan Pangan Perluas Jangkauan Vaksinasi

Rabu, 04 Februari 2026 – 15:36 WIB
66 Ribu Warga Bali Digigit Anjing, Distan Pangan Perluas Jangkauan Vaksinasi - JPNN.com Bali
Petugas Dinas Pertanian Kota Denpasar, Bali menyosialisasikan pencegahan rabies kepada para pemilik anjing di Denpasar. Foto: ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Pangan) Bali mencatat cakupan vaksinasi hewan penular rabies (HPR) terutama anjing selama 2025 mencapai 482.868 ekor atau 85,35 persen dari total populasi sebanyak 565.737 ekor.

Distan Pangan Bali melihat capaian tertinggi ada di Kabupaten Karangasem.

Sebanyak 96,25 persen anjing di Bali Timur itu telah mendapat suntikan vaksin rabies, sementara yang masih rendah adalah Kabupaten Jembrana dengan 64,92 persen.

Baca Juga:

“Kalau angka rabies di Bali itu sudah vaksinasi cakupannya 85,35 persen, cukup bagus itu untuk jumlah populasi hampir 600 ribu ekor anjing,” kata Kepala Distan Pangan Bali Wayan Sunada dilansir dari Antara.

Berdasar data Dinas Kesehatan Bali, sepanjang 2025 sebanyak 66.760 orang mengalami gigitan HPR dengan 16 orang diantaranya meninggal dunia akibat tidak datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapat vaksin anti rabies (VAR) manusia.

Kadistan Pangan Bali menyampaikan yang menjadi tantangan timnya di lapangan adalah maraknya anjing liar yang dilepasliarkan oleh pemilik sehingga sulit divaksin.

Baca Juga:

Tim Distan Pangan Bali juga harus turun ke jalan mencari-cari anjing liar untuk langsung divaksin.

Jika tidak maka berpotensi tertular rabies dan menggigit masyarakat yang melintas.

Distan Pangan Bali mencatat cakupan vaksinasi hewan penular rabies (HPR) terutama anjing selama 2025 mencapai 482.868 ekor atau 85,35 persen
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Distan Pangan Bali Diskes Bali rabies anjing vaksinasi hewan penular rabies vaksin antirabies VAR

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Market Value 18 Tim Super League: Persib & Empat Klub Melejit, Persebaya Turun - JPNN.com Bali

    Market Value 18 Tim Super League: Persib & Empat Klub Melejit, Persebaya Turun

  2. H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans

  3. Boris Kopitovic Kecewa, Ajak Bali United Bangkit Melawan Persebaya & Persija - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Kecewa, Ajak Bali United Bangkit Melawan Persebaya & Persija

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU