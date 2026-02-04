Kakanwil Eem Dukung Penuh Peresmian 100 Persen Posbankum, Sinergi Lintas Instansi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah beserta jajaran pimpinan tinggi pratama mengikuti secara virtual acara peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Deklarasi Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (4/2).

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah tersebut menjadi momentum bersejarah karena menghadirkan kolaborasi tingkat tinggi antara tiga lembaga strategis, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), serta Badan Narkotika Nasional (BNN) RI.

Rangkaian acara diawali dengan laporan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah Rakhmat Renaldy.

Rakhmat Renaldy menyampaikan capaian impresif bahwa seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah, yang berjumlah 2.017, kini telah memiliki Posbankum.

Ia menegaskan bahwa pembentukan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya nyata negara untuk hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan akses keadilan dan pendampingan hukum.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyambut hangat kehadiran Menteri Hukum, Menteri Desa PDT, dan Kepala BNN.

Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen Pemprov Sulawesi Tengah untuk bersinergi penuh dengan pemerintah pusat.

Menurutnya, kolaborasi ini sangat vital mengingat tantangan di daerah tidak hanya berkutat pada infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang sadar hukum dan bebas dari jeratan narkotika.