Kakanwil Eem Nurmanah Ajak Notaris Bangli Tertib Lapor PNBP, Penting

bali.jpnn.com, BANGLI - Kanwil Kemenkum Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui layanan Jaminan Fidusia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi pengawasan PNBP layanan Jaminan Fidusia yang dilaksanakan di Kabupaten Bangli, Rabu (4/2/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Kanwil Kemenkum Bali dalam mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus meningkatkan akuntabilitas layanan hukum.

Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Kakanwil Kemenkum Bali tentang Satuan Tugas Pengawasan PNBP Layanan Jaminan Fidusia.

Fokus utama kegiatan adalah penguatan sinergi antara Kanwil Kemenkum Bali, Notaris, serta Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam memastikan kepatuhan pelaporan PNBP Jaminan Fidusia, khususnya di wilayah Bangli.

Koordinasi tersebut dihadiri langsung Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum I Wayan Adhi Karmayana.

Hadir juga Ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Bangli dan jajaran Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bangli.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola PNBP yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.