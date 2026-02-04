JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Produk Lokal Wajib Pakai Aksara Bali, UPTD Rumah Kreatif Siap Bantu Desain Ulang

Produk Lokal Wajib Pakai Aksara Bali, UPTD Rumah Kreatif Siap Bantu Desain Ulang

Rabu, 04 Februari 2026 – 09:37 WIB
Produk Lokal Wajib Pakai Aksara Bali, UPTD Rumah Kreatif Siap Bantu Desain Ulang - JPNN.com Bali
Ilustrasi produk lokal Nutrition Fact pada kemasan produk UMKM binaan BUMN Telkom. Produk lokal wajib memakai aksara Bali. Foto: Telkom

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bali memastikan menidaklanjuti arahan Gubernur Wayan Koster mempertegas penggunaan aksara Bali pada produk lokal.

Disperindag Bali akan mengintensifkan sosialisasi Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.

Khususnya pada aspek label, kemasan, dan penamaan produk lokal.

Baca Juga:

Pasalnya, Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 telah berjalan hampir delapan tahun, tetapi masih banyak pengusaha yang melanggar.

Kadisperindag Bali Ngurah Wiryanatha menemukan produk paling banyak melanggar pergub adalah produk pangan olahan dan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dipasarkan secara digital dengan kemasannya modern.

Setelah ditelusuri, umumnya pelaku usaha belum menggunakan aksara Bali karena keterbatasan pemahaman.

Baca Juga:

Mereka cenderung tidak tahu dan khawatir salah penulisan dan menimbulkan kekeliruan.

Selain itu ada pertimbangan pasar, seperti kekhawatiran produk sulit dibaca konsumen non-Bali, dan memiliki orientasi pasar nasional atau global tanpa strategi bilingual.

Kadisperindag Bali Ngurah Wiryanatha menemukan produk paling banyak melanggar pergub adalah produk pangan olahan dan produk UMKM
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   produk lokal produk UMKM aksara bali Koster Disperindag Bali UPTD Rumah Kreatif gubernur koster

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans

  2. Boris Kopitovic Kecewa, Ajak Bali United Bangkit Melawan Persebaya & Persija - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Kecewa, Ajak Bali United Bangkit Melawan Persebaya & Persija

  3. Klasemen Super League Setelah PSM vs SP Seri: Tomas Trucha Disorot, Arema FC Top - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSM vs SP Seri: Tomas Trucha Disorot, Arema FC Top

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU