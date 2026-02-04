JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Epson Lifestudio Resmi Hadir, Gaya Hidup Masa Kini Makin Seru

Epson Lifestudio Resmi Hadir, Gaya Hidup Masa Kini Makin Seru

Rabu, 04 Februari 2026 – 08:22 WIB
Epson Lifestudio Resmi Hadir, Gaya Hidup Masa Kini Makin Seru - JPNN.com Bali
Suasana peluncuran resmi seri Epson Lifestudio Pop dan Flex berlangsung di Ciputra Artpreneur, Jakarta. Foto: Epson for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - Epson, pemimpin global dalam teknologi proyektor, kembali mengumumkan peluncuran lini proyektor portabel Lifestudio terbaru yang akan dipasarkan di Asia Tenggara.

Mengusung konsep gaya hidup modern dan fleksibel, seri ini terdiri dari Lifestudio Pop (EF-61G, EF-62N) serta Lifestudio Flex (EF-71, EF-72), yang dirancang untuk gaya hidup modern.

Dengan desain Elegan dan ringkas, Epson Lifestudio memungkinkan Anda menikmati hiburan berkualitas tinggi pada waktu dan tempat yang fleksibel.

Baca Juga:

Keunggulan desainnya pun diakui secara global, Lifestudio Pop meraih Good Design Award 2025 dengan Lifestudio Pop masuk dalam jajaran Top 100 Products berkat estetika minimalis dan desainnya yang dinamis dan elegan.

Peluncuran resmi seri Epson Lifestudio Pop dan Flex berlangsung di Ciputra Artpreneur, Jakarta, dengan mengusung tema “Style It. Flex It. Blast It.”.

Acara ini menjadi wujud ekspresi gaya hidup modern yang memadukan desain, teknologi, dan hiburan dalam satu pengalaman imersif dan memukau.

Baca Juga:

Para tamu undangan dapat merasakan langsung fleksibilitas Epson Lifestudio melalui berbagai instalasi yang nyata.

Mulai dari penggunaan pada ruang keluarga yang modern, selanjutnya ruang multifungsi stylish seperti ruang bermain gim konsol dengan konsep proyeksi dinamis pada permukaan dinding.

Epson, pemimpin global dalam teknologi proyektor, kembali mengumumkan peluncuran lini proyektor portabel Lifestudio terbaru yang akan dipasarkan di ASEAN
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Epson Lifestudio Epson Lifestudio Indonesia Proyektor Portabel Asia Tenggara Lifestudio Pop Lifestudio Flex

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans

  2. Boris Kopitovic Kecewa, Ajak Bali United Bangkit Melawan Persebaya & Persija - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Kecewa, Ajak Bali United Bangkit Melawan Persebaya & Persija

  3. Klasemen Super League Setelah PSM vs SP Seri: Tomas Trucha Disorot, Arema FC Top - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSM vs SP Seri: Tomas Trucha Disorot, Arema FC Top

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU