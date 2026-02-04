Kalender Bali Rabu (4/2): Baik Bikin Tempat Berdagang & Berjualan, Murah Rezeki

JPNN.com

Rabu, 04 Februari 2026 – 05:20 WIB
Ilustrasi kalender Bali Rabu 4 Februari 2026 bertepatan dengan Buda Paing Uye. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (4/2) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Paing Uye.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (4/2) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Rabu 4 Februari 2026 bertepatan dengan Buda Paing Uye: Hari baik membuat tempat berdagang & berjualan, murah rezeki
