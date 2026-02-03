JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Mengejutkan, Koster Geser Made Rentin ke Staf Ahli, Sebut Ingin Tancap Gas

Mengejutkan, Koster Geser Made Rentin ke Staf Ahli, Sebut Ingin Tancap Gas

Selasa, 03 Februari 2026 – 21:35 WIB
Mengejutkan, Koster Geser Made Rentin ke Staf Ahli, Sebut Ingin Tancap Gas - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster melantik enam Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa (3/2). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster melantik enam Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa (3/2).

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 175/04-C/HK/2026, Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama yang dilantik antara lain I Made Rentin.

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali ini digeser ke posisi barunya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Masyarakat.

Baca Juga:

Posisi I Made Rentin kini ditempati Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana mendapat promosi jabatan sebagai Inspektur Daerah Provinsi Bali.

Tiga pejabat pimpinan tinggi pertama lainnya diisi dari promosi Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Bali.

Baca Juga:

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali kini dijabat Ida Bagus Alit Suryana, yang sebelumnya sebagai Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya di dinas yang sama.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali dijabat oleh Ngurah Satria Wardana, promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM di biro yang sama.

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bali Made Rentin digeser posisinya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Masyarakat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster mutasi promosi pemprov bali Kadis KLH Bali I Made Rentin Staf Ahli Gubernur Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Persebaya: Bajol Ijo di Atas Angin, Tuan Rumah Wajib Revans

  2. Boris Kopitovic Kecewa, Ajak Bali United Bangkit Melawan Persebaya & Persija - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Kecewa, Ajak Bali United Bangkit Melawan Persebaya & Persija

  3. Klasemen Super League Setelah PSM vs SP Seri: Tomas Trucha Disorot, Arema FC Top - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSM vs SP Seri: Tomas Trucha Disorot, Arema FC Top

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU