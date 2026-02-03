Mengejutkan, Koster Geser Made Rentin ke Staf Ahli, Sebut Ingin Tancap Gas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster melantik enam Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa (3/2).

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 175/04-C/HK/2026, Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama yang dilantik antara lain I Made Rentin.

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali ini digeser ke posisi barunya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Masyarakat.

Posisi I Made Rentin kini ditempati Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana mendapat promosi jabatan sebagai Inspektur Daerah Provinsi Bali.

Tiga pejabat pimpinan tinggi pertama lainnya diisi dari promosi Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Bali.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali kini dijabat Ida Bagus Alit Suryana, yang sebelumnya sebagai Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya di dinas yang sama.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali dijabat oleh Ngurah Satria Wardana, promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM di biro yang sama.