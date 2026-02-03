Panduan Menghadapi Gagal Bayar Pinjol: Dari Negosiasi hingga Perlindungan Hukum

JPNN.com

Selasa, 03 Februari 2026 – 16:28 WIB
Ilustrasi pinjol ilegal: dok JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Maraknya layanan pinjaman online atau pinjol memberikan kemudahan akses dana bagi masyarakat.

Namun, di balik kemudahan tersebut, tidak sedikit peminjam yang akhirnya kesulitan membayar cicilan akibat bunga tinggi, penurunan pendapatan, hingga kondisi darurat yang tidak terduga.

Situasi ini kerap menimbulkan tekanan psikologis, terutama ketika penagihan mulai dilakukan secara intensif.

Berikut sejumlah solusi yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang mengalami kesulitan membayar pinjaman online yang sudah kami rangkum dari Himpasikom.id.

Memastikan Legalitas Pinjaman Online

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan apakah pinjaman online yang digunakan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pinjol legal umumnya memiliki aturan penagihan yang jelas dan masih membuka ruang komunikasi dengan debitur.

Jika pinjaman berasal dari pinjol ilegal, masyarakat disarankan untuk lebih waspada dan tidak terintimidasi oleh ancaman yang melanggar hukum.

Menghubungi Pihak Penyedia Pinjaman

Bagi peminjam yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan, menghubungi pihak penyedia pinjaman bisa menjadi langkah awal.

