Koster Respons Kritik Prabowo, Janji Segera Bentuk Satgas Kebersihan Pantai

Selasa, 03 Februari 2026 – 16:02 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster merespons teguran Presiden Prabowo terkait Bali kotor oleh sampah. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster merespons teguran Presiden Prabowo Subianto soal kondisi Bali yang kotor penuh sampah

Koster mengatakan akan segera membentuk satuan tugas kebersihan pantai.

“Saya akan membentuk satuan tugas untuk berjaga di pantai.

Begitu sampah datang langsung bisa dibersihkan,” kata Koster dilansir dari Antara.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan sampah di pantai merupakan sampah kiriman yang datang setiap musim hujan akhir tahun.

“Desember 2025, Januari dan awal Februari 2026, jadi asal hujan, sampah kiriman datangnya dari luar daerah begitu cepat, karena arusnya besar,” ujar Koster.

Hanya saja, kata Koster, dalam mengatasi ini dibutuhkan waktu kira-kira dua atau tiga jam untuk mobilisasi sampah sampai bersih.

Menurut Koster, langkah yang tepat menjawab teguran Presiden Prabowo adalah membentuk satuan tugas kebersihan, sehingga tidak perlu menunggu petugas biasa membersihkan dalam dua-tiga jam.

