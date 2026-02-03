JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pansus TRAP DPRD Bali Sidak KEK Kura-Kura, Usut Alih Fungsi Lahan Tahura

Pansus TRAP DPRD Bali Sidak KEK Kura-Kura, Usut Alih Fungsi Lahan Tahura

Selasa, 03 Februari 2026 – 11:13 WIB
Pansus TRAP DPRD Bali Sidak KEK Kura-Kura, Usut Alih Fungsi Lahan Tahura - JPNN.com Bali
Pansus TRAP DPRD Bali temui PT BTID sidak perubahan fungsi lahan tahura di KEK Kura-Kura Bali, Denpasar, Senin (2/2) kemarin. Foto; ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali melakukan sidak langsung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura, Senin (2/2) kemarin.

Pansus TRAP DPRD Bali berusaha mengecek dugaan perubahan fungsi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai di kawasan tersebut.

Menurut Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha, sidak ini berawal dari aduan masyarakat yang mengatakan adanya perubahan fungsi tahura yang ditukar guling dengan lahan yang tidak sesuai.

Baca Juga:

Pansus TRAP hendak melihat langsung lahan yang dahulu merupakan tahura di dalam area KEK Kura-Kura Bali, serta membongkar apakah terdapat cacat administrasi sehingga izinnya diberikan oleh pemerintah.

“Ada permohonan dari PT BTID (pengelola KEK Kura-Kura Bali) untuk diubah fungsi seluas 82,14 hektare.

Pertanyaan kami, ketika ada rencana ingin mengubah fungsi kan perlu mekanisme kajian yang dalam,” kata Made Supartha dilansir dari Antara.

Baca Juga:

I Made Supartha mengatakan lahan pengganti selaus 44 hektare di Jembrana dan 40,2 hektare di Tulamben Karangasem perlu diperjelas.

“Kami tidak tahu seperti apa mekanismenya karena dinarasikan perbandingannya 1:1.

Pansus TRAP DPRD Bali berusaha mengecek dugaan perubahan fungsi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai di kawasan KEK Kura-Kura Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pansus TRAP Pansus TRAP DPRD Bali KEK Kura-kura KEK Kura-kura Bali Tahura Ngurah Rai mangrove alih fungsi lahan Alih Fungsi Lahan Tahura Bali Denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Boris Kopitovic Kecewa, Ajak Bali United Bangkit Melawan Persebaya & Persija - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Kecewa, Ajak Bali United Bangkit Melawan Persebaya & Persija

  2. Klasemen Super League Setelah PSM vs SP Seri: Tomas Trucha Disorot, Arema FC Top - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSM vs SP Seri: Tomas Trucha Disorot, Arema FC Top

  3. Persik Depak Winger Pedro Matos Menjelang Penutupan Bursa Transfer, Kemana? - JPNN.com Bali

    Persik Depak Winger Pedro Matos Menjelang Penutupan Bursa Transfer, Kemana?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU