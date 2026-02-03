JPNN.com

Selasa, 03 Februari 2026 – 05:30 WIB
Kalender Bali Selasa (3/2): Baik Menyimpan Padi & Membuat Barang Dagangan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Selasa 3 Februari 2026 bertepatan dengan Anggara Umanis Uye. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (3/2) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Umanis Uye.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (3/2) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Selasa 3 Februari 2026 bertepatan dengan Anggara Umanis Uye: Hari baik menyimpan padi, menanam kelapa & membuat barang dagangan
