Polresta Denpasar Tindak Puluhan Pelanggar di TL Sunset Road, Lihat

Senin, 02 Februari 2026 – 21:19 WIB
Polresta Denpasar Tindak Puluhan Pelanggar di TL Sunset Road, Lihat
Aparat Polresta Denpasar melakukan penindakan sekaligus edukasi bagi pengguna jalan di kawasan strategis Traffic Light (TL) Sunset Road, Denpasar, Senin (2/2). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polresta Denpasar mulai menggelar Operasi Keselamatan Agung 2026, Senin (2/2) demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Petugas melakukan penindakan sekaligus edukasi bagi pengguna jalan di kawasan strategis Traffic Light (TL) Sunset Road, Denpasar.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya menjelaskan operasi ini mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif, tetapi tetap tegas dalam penegakan hukum secara humanis.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mencatat ratusan pelanggaran lalu lintas dengan melakukan tilang manual terhadap 13 pelanggar, teguran E-TLE terhadap 79 pelanggar dan teguran lisan kepada 41 pelanggar.

Tak hanya memberikan sanksi, personel di lapangan juga aktif melakukan langkah persuasif guna membangun kesadaran masyarakat.

Petugas tak hanya membagikan brosur dan stiker keselamatan, tetapi juga membentangkan spanduk serta memasang baliho imbauan.

“Kami juga melaksanakan tiga kali bimbingan penyuluhan (binluh) dan dua kali sosialisasi langsung di tempat,” ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Iptu I Gede Adi Saputra Jaya menegaskan bahwa sasaran utama operasi ini adalah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan fatalitas kecelakaan (kecelakaan fatal).

Petugas melakukan penindakan sekaligus edukasi bagi pengguna jalan di kawasan strategis Traffic Light (TL) Sunset Road, Denpasar.
