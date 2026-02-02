JPNN.com

Senin, 02 Februari 2026 – 20:54 WIB
Prabowo Sorot Gubernur Setelah Pejabat Korea Sebut Bali Kotor & Penuh Sampah - JPNN.com Bali
Presiden Prabowo Subianto menyorot Bali kotor dan penuh sampah saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2). Foto: ANTARA/Fathur Rochman

bali.jpnn.com, BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan lingkungan di Bali yang dinilai kotor akibat sampah yang tak kunjung tertangani.

Prabowo mengaku mendapat informasi tentang kondisi Bali yang kotor penuh sampah saat dirinya bertemu sejumlah menteri maupun jenderal di Korea Selatan.

"Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara di manapun.

Mereka enggak pakai basa basi, bicaranya apa adanya, dia ngomong ke saya.

Dia bilang 'Your Excellency, I just came from Bali, oh Bali so dirty now, Bali not nice'.

Wah, tetapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama," kata Presiden Prabowo saat menyampaikan taklimat dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

Presiden Prabowo pun meminta pemerintah daerah untuk melibatkan siswa sekolah dalam kegiatan pembersihan sebagai bagian dari upaya mengatasi masalah tersebut.

Terutama untuk menjaga daya tarik pariwisata di Bali.

