JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Operasi Keselamatan Agung 2026: Pelanggaran Lalin Naik 54 Persen, Fokus E-TLE

Operasi Keselamatan Agung 2026: Pelanggaran Lalin Naik 54 Persen, Fokus E-TLE

Senin, 02 Februari 2026 – 17:50 WIB
Operasi Keselamatan Agung 2026: Pelanggaran Lalin Naik 54 Persen, Fokus E-TLE - JPNN.com Bali
Kabagops Polresta Denpasar Kompol I Ketut Suaka Purnawasa memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Agung 2026, Senin (2/2). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali bersama jajaran kembali melaksanakan Operasi Keselamatan Agung 2026 selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 2 hingga 15 Februari 2026.

Operasi ini melibatkan sebanyak 1.492 personel Polda Bali, Polres dan Polresta Denpasar serta didukung oleh instansi terkait lainnya.

Pelaksanaan operasi mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif secara humanis, serta didukung penegakan hukum secara profesional melalui sistem E-TLE.

Baca Juga:

Sasaran operasi fokus pada pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan.

Seperti pengendara yang tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, menggunakan ponsel saat berkendara, serta perilaku lain yang membahayakan pengguna jalan.

Operasi ini digelar seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan wisatawan, permasalahan kemacetan, pelanggaran, hingga kecelakaan lalu lintas.

Baca Juga:

Berdasar data Ditlantas Polda Bali, jumlah pelanggaran lalu lintas pada periode 2024 hingga 2025 meningkat sebesar 54 persen.

Angka kecelakaan lalu lintas pada 2025 juga mengalami peningkatan sebesar dua persen.

Polda Bali bersama jajaran kembali melaksanakan Operasi Keselamatan Agung 2026 selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 2 hingga 15 Februari 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Operasi Keselamatan Agung 2026 Pelanggaran Lalin Lalin ETLE polda bali polresta denpasar Operasi Ketupat Agung 2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Romansa Uruguay di Skuad Persik: Adrian Luna Penerus Kejayaan Gonzales & Fagundez - JPNN.com Bali

    Romansa Uruguay di Skuad Persik: Adrian Luna Penerus Kejayaan Gonzales & Fagundez

  2. Respons Bali United Buntut Gol Aneh Jose Enrique, Johnny Jansen Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Respons Bali United Buntut Gol Aneh Jose Enrique, Johnny Jansen Blak-blakan

  3. Gol Kedua Persik ke Gawang Mike Houptmeijer Memicu Kontroversi, Sah?         - JPNN.com Bali

    Gol Kedua Persik ke Gawang Mike Houptmeijer Memicu Kontroversi, Sah?        

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU