BMKG: Bali Dominan Hujan Ringan, Waspada Angin Kencang 35 Knot

Senin, 02 Februari 2026 – 05:30 WIB
Ilustrasi perkiraan angin kencang yang terjadi di Bali hari ini. Foto: Humas Polres Tabanan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar memperkirakan cuaca di Provinsi Bali, Senin (2/2) hari ini dominan berawan dan sebagian diguyur hujan ringan.

Hujan ringan diperkirakan mengguyur wilayah Kota Denpasar, sebagian Buleleng, Karangasem, Bangli, Badung dan Jembrana.

Cuaca berawan diperkirakan terjadi di Tabanan, Gianyar dan Klungkung.

Suhu udara berkisar 22 hingga 30 derajat dengan kelembapan antara 76 hingga 99 persen.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang diprakirakan hingga 35 knot atau sekitar 64 kilometer per jam di perairan Bali periode 2-5 Februari 2026.

"Waspadai potensi angin kencang di perairan utara dan selatan Bali," kata Prakirawan BBMKG Wilayah III Denpasar Riski Dwi Saputro dilansir dari Antara.

BMKG menganalisis kondisi sinoptik yang menunjukkan pergerakan angin di perairan utara dan selatan Bali bergerak dari arah barat daya-barat laut.

Ketinggian gelombang laut diperkirakan mencapai hingga 2,5 meter di Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, perairan selatan Bali dan Selat Bali bagian selatan.

