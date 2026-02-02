Kalender Bali Senin (2/2): Baik Memperbaiki Pagar dan Mengangkat Petugas

JPNN.com

Senin, 02 Februari 2026 – 04:50 WIB
Ilustrasi kalender Bali Senin 2 Februari 2026 bertepatan dengan Soma Kliwon Uye. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (2/2) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Kliwon Uye.

Hari ini bertepatan dengan Purnama Kewulu.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Senin 2 Februari 2026 bertepatan dengan Soma Kliwon Uye: Hari baik memperbaiki pagar, melantik atau mengangkat petugas
