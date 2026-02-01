JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini DJPb Bali Catat Penyaluran KUR 2025 Tembus Rp10,80 Triliun, Denpasar Tertinggi

DJPb Bali Catat Penyaluran KUR 2025 Tembus Rp10,80 Triliun, Denpasar Tertinggi

Minggu, 01 Februari 2026 – 17:43 WIB
DJPb Bali Catat Penyaluran KUR 2025 Tembus Rp10,80 Triliun, Denpasar Tertinggi - JPNN.com Bali
Ilustrasi kredit perbankan yang disalurkan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR). Foto: dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat realisasi kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro selama 2025 menembus angka Rp10,80 triliun kepada 149.372 debitur.

Tahun 2025 penyaluran KUR di Bali lebih rendah 1,31 persen jika dibandingkan 2024 mencapai Rp10,86 triliun.

Nilai penyaluran tertinggi terdapat di Kota Denpasar sebesar Rp1,77 triliun kepada 17.930 debitur.

Baca Juga:

Namun, jika melihat dari jumlah debitur maka yang terbanyak terdapat di Kabupaten Buleleng sebanyak 28.043 debitur dengan jumlah penyaluran kredit mencapai Rp1,36 triliun.

“Segmentasi terbesar diserap oleh pelaku usaha mikro,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan dilansir dari Antara.

Berdasarkan bank penyalur, kucuran tertinggi di Provinsi Bali dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp6,70 triliun kepada 107.763 debitur.

Baca Juga:

Kemudian Bank BPD Bali sebesar Rp1,55 triliun kepada 8.922 debitur.

Berdasarkan skema, penyaluran terbesar berada di skema KUR mikro sebesar Rp6,75 triliun dengan 119.556 debitur.

DJPb Bali mencatat realisasi kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro selama 2025 menembus angka Rp10,80 triliun kepada 149.372 debitur.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kanwil DJPb Bali Kredit Usaha Rakyat kur KUR 2025 Denpasar Buleleng Bali Pelaku Usaha Mikro Bank BRI Bank BPD Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Sentuhan Magis Adrian Luna, Cetak Gol Debut Bersama Persik, Marcos Reina Memuji - JPNN.com Bali

    Sentuhan Magis Adrian Luna, Cetak Gol Debut Bersama Persik, Marcos Reina Memuji

  2. Marcos Reina: Bali United Tim Berkualitas, tetapi Persik Tahu Cara untuk Menang - JPNN.com Bali

    Marcos Reina: Bali United Tim Berkualitas, tetapi Persik Tahu Cara untuk Menang

  3. Marcos Reina Bongkar Taktik Persik Gasak Bali United, Lini Tengah Jadi Kunci - JPNN.com Bali

    Marcos Reina Bongkar Taktik Persik Gasak Bali United, Lini Tengah Jadi Kunci

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU