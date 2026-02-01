Koster Buka Bulan Bahasa VIII: Aksara Bali harus Tampil di Semua Ruang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster akan menggenjot implementasi Pergub Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.

Dengan gerakan yang masif, Koster ingin Aksara Bali bisa tampil di semua ruang pada periode kedua masa jabatannya.

Penegasan itu disampaikan Koster saat membuka Bulan Bahasa Bali VIII Tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Denpasar, Minggu (1/2).

Menurut Koster, dalam pengamatannya di lapangan, Aksara Bali belum tertib digunakan.

“Di periode kedua ini saya akan genjot agar bisa menjadi gerakan bersama supaya Aksara Bali tampil di semua ruang.

Gunakan Aksara Bali, kalau bisa tanpa huruf latin, itu keren,” ujar Koster.

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Bali Ida Bagus Gde Wesnawa Punia mengatakan Bulan Bahasa Bali VIII akan berlangsung selama satu bulan penuh, mulai 1 hingga 28 Februari 2026.

Bulan Bahasa Bali VIII mengusung tema "Atma Kerthi: Udiana Purnaning Jiwa".