JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal Rahinan Umat Hindu Februari 2026: Tumpek Kandang hingga Kajeng Kliwon

Jadwal Rahinan Umat Hindu Februari 2026: Tumpek Kandang hingga Kajeng Kliwon

Minggu, 01 Februari 2026 – 06:05 WIB
Jadwal Rahinan Umat Hindu Februari 2026: Tumpek Kandang hingga Kajeng Kliwon - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan upacara rerahinan. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rerahinan bagi umat Hindu di Bali merupakan peringatan hari-hari suci.

Rerahinan berasal dari kata rai yang berarti puncaknya hari, atau hari-hari yang dipandang penting dan suci.

Oleh karena pada hari-hari suci itulah kekuatan spiritual akan mengalir lebih besar dan deras yang merupakan kekuatan suci yang mengalir dari Ida Sanghyang Widhi Wasa.

Baca Juga:

Rerahinan itu diperingati atas dasar nilai moral spiritual dan tingkat kesadaran manusia atau umat itu sendiri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Selama Februari 2026, ada 11 kali rerahinan yang digelar umat Hindu di Bali dengan melakukan persembahyangan di merajan maupun sanggahnya masing-masing.

Berikut jadwal rerahinan umat Hindu Bali pada Februari 2026:       

Baca Juga:

 

 

Umat Hindu Bali selama Januari 2026 menggelar rerahinan tujuh kali. Jadwal rerahinan umat Hindu, ada Tumpek Kandang hingga dua kali Kajeng Kliwon.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Rahinan Rerahinan Rerainan Hindu agama hindu Jadwal Rahinan Bali Umat Hindu Bali Tumpek Kandang kajeng kliwon

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Sentuhan Magis Adrian Luna, Cetak Gol Debut Bersama Persik, Marcos Reina Memuji - JPNN.com Bali

    Sentuhan Magis Adrian Luna, Cetak Gol Debut Bersama Persik, Marcos Reina Memuji

  2. Marcos Reina: Bali United Tim Berkualitas, tetapi Persik Tahu Cara untuk Menang - JPNN.com Bali

    Marcos Reina: Bali United Tim Berkualitas, tetapi Persik Tahu Cara untuk Menang

  3. Marcos Reina Bongkar Taktik Persik Gasak Bali United, Lini Tengah Jadi Kunci - JPNN.com Bali

    Marcos Reina Bongkar Taktik Persik Gasak Bali United, Lini Tengah Jadi Kunci

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU