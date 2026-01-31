Unud Jaring Mahasiswa Baru, Buka 135 Program Studi, Mayoritas Terakreditasi

JPNN.com

Sabtu, 31 Januari 2026 – 17:01 WIB
Sejumlah pelajar SMA mengunjungi pameran pendidikan di Kampus Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Bali, Jumat (30/1). Foto: ANTARA/HO-Unud

bali.jpnn.com, DENPASAR - Universitas Udayana (Unud), Bali, mengadakan pameran pendidikan untuk menjaring mahasiswa baru program diploma dan sarjana 2026.

Unud mengenalkan pilihan program studi, jalur masuk, fasilitas, serta kehidupan kampus.

Pameran itu sekaligus mempertemukan calon mahasiswa, orang tua, dan masyarakat luas dengan sivitas akademika kampus negeri tertua di Bali ini.

1.000 pengunjung yang terdiri dari pelajar SMA baik dalam dan luar Bali dapat memperoleh informasi lengkap mengenai jalur penerimaan mahasiswa baru dalam pameran bertajuk "Penerimaan Mahasiswa Baru (PNB)" itu.

"Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi generasi muda terbaik Indonesia untuk tumbuh dan berprestasi bersama kami," kata Rektor Unud Prof I Ketut Sudarsana dilansir dari Antara.

Menurutnya, ada beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru di Universitas Udayana.

Ada seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP), seleksi nasional berbasis tes (SNBT), dan jalur mandiri.

Dalam pameran ini, pengunjung bisa mendapatkan jadwal seleksi, kuota, serta strategi memilih program studi secara cerdas sesuai minat dan potensi masing-masing calon mahasiswa.

Total ada 135 program studi yang tersebar di 13 fakultas di Unud, satu fakultas baru, dan program pascasarjana, dengan mayoritas telah terakreditasi Unggul
